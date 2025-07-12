В Луцке в результате ночной атаки разрушен частный дом – мэр
Суббота, 12 июля 2025, 06:23
В ночь на 12 июля российские войска осуществили комбинированную атаку на Луцк, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате удара уничтожен частный жилой дом, повреждены другие дома и автомобиль.
Источник: городской голова Луцка Игорь Полищук
Детали: По словам мэра, во время ночной комбинированной атаки РФ на город был полностью разрушен один из частных жилых домов. В других домах из-за взрывной волны и обломков вылетели окна. Также произошло возгорание частного автомобиля.
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"Информации о погибших нет", – сообщил Полищук.
Предыстория:
- В ночь на 12 июля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Во многих регионах, в частности в столице, прогремели взрывы.
- Во время атаки Воздушные силы сообщали о движении российских ракет и ударных беспилотников в направлении Луцка.