В Луцке в результате ночной атаки разрушен частный дом – мэр

В ночь на 12 июля российские войска осуществили комбинированную атаку на Луцк, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате удара уничтожен частный жилой дом, повреждены другие дома и автомобиль.

Источник: городской голова Луцка Игорь Полищук

Детали: По словам мэра, во время ночной комбинированной атаки РФ на город был полностью разрушен один из частных жилых домов. В других домах из-за взрывной волны и обломков вылетели окна. Также произошло возгорание частного автомобиля.

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"Информации о погибших нет", – сообщил Полищук.

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