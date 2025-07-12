Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Луцке в результате ночной атаки разрушен частный дом – мэр

Иван ДьяконовСуббота, 12 июля 2025, 06:23
В Луцке в результате ночной атаки разрушен частный дом – мэр
Фото: Игорь Полищук

В ночь на 12 июля российские войска осуществили комбинированную атаку на Луцк, применив ударные беспилотники и ракеты. В результате удара уничтожен частный жилой дом, повреждены другие дома и автомобиль.

Источник: городской голова Луцка Игорь Полищук

Детали: По словам мэра, во время ночной комбинированной атаки РФ на город был полностью разрушен один из частных жилых домов. В других домах из-за взрывной волны и обломков вылетели окна. Также произошло возгорание частного автомобиля.

Реклама:

"Информации о погибших нет", – сообщил Полищук.

Предыстория:

  • В ночь на 12 июля российские оккупационные войска осуществили массированную атаку на Украину с использованием ударных беспилотников и ракет. Во многих регионах, в частности в столице, прогремели взрывы.
  • Во время атаки Воздушные силы сообщали о движении российских ракет и ударных беспилотников в направлении Луцка.

Луцкбеспилотникиракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоРоссия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: есть попадания
Зеленский рассказал о "хороших сигналах" из США
NYT: Убитый полковник СБУ причастен к операциям на Курщине и ликвидации "Моторолы"
ГБР подозревает Шабунина в уклонении от военной службы и мошенничестве
Гимнаст Ковтун сменил украинское гражданство на хорватское
обновлено, фотоРФ атаковала Одессу: количество пострадавших возросло до 11
Все новости...
Луцк
Луцк пережил самую массированную вражескую атаку: на Волынь летело полсотни дронов и 5 ракет
Планировали жениться: в Луцке в результате российской атаки погибла молодая пара
В Луцке завершены спасательные работы после российской атаки: двое погибших, 30 раненых
Последние новости
07:00
Россия потеряла еще 1070 военных в войне против Украины – Генштаб
06:59
теннисНовое классическое противостояние: в финале Уимблдона сыграют две первые ракетки мира
06:23
В Луцке в результате ночной атаки разрушен частный дом – мэр
05:11
обновленоУтренняя атака на Харьков: россияне нанесли удар КАБами и дронами, двое пострадавших
04:41
Польша подняла истребители из-за ракетных ударов России по западу Украины
04:20
обновлено, фотоВо Львове российский БпЛА попал в жилой дом – ОВА
04:00
обновленоРоссия массированно атаковала Украину дронами и ракетами: есть попадания
03:37
Агентство оборонных закупок впервые объявило тендеры на FPV-дроны по ТТХ
03:04
В Германии будут судить комика за записи о покушении на Трампа
02:37
В Польше встретятся главы МИД Люблинского треугольника по случаю пятилетия формата
Все новости...
Реклама:
Реклама: