Росія втратила ще 1070 військових у війні проти України – Генштаб
Субота, 12 липня 2025, 07:00
За минулу добу Сили оборони вбили та поранили 1070 російських загарбників, загальні втрати ворога у війні склали 1 032 690 осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати російських загарбників з 24.02.22 по 12.07.25 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 1 032 690 (+1 070) осіб,
- бойових броньованих машин – 22 980 (+1) од;
- артилерійських систем – 30 194 (+31) од;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 45 248 (+245) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 54 822 (+90) од;
Дані уточнюються.