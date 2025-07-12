Россия потеряла еще 1070 военных в войне против Украины – Генштаб
Суббота, 12 июля 2025, 07:00
За прошедшие сутки Силы обороны убили и ранили 1070 российских захватчиков, общие потери врага в войне составили 1 032 690 человек.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 12.07.25 ориентировочно составили:
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- личного состава – около 1 032 690 (+1 070) человек,
- боевых бронированных машин – 22 980 (+1) ед;
- артиллерийских систем – 30 194 (+31) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 45 248 (+245) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 54 822 (+90) ед;
Данные уточняются.