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Лавров прибув до Північної Кореї: обговорюватимуть війну в Україні

Іван Д'яконовСубота, 12 липня 2025, 07:53
Лавров прибув до Північної Кореї: обговорюватимуть війну в Україні
Фото: "ТАСС"

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров прибув з офіційним візитом до Північної Кореї, де зустрінеться зі своєю колегою для обговорення війни в Україні.

Джерело: Reuters з посиланням на північнокорейське державне агентство KCNA, російське державне інформагентство "ТАСС"

Деталі: Лавров прибув до північнокорейського міста Вонсан, відомого своїми ракетними та військово-морськими об’єктами, у п’ятницю, 11 липня, після участі у зустрічі міністрів закордонних справ країн АСЕАН у столиці Малайзії Куала-Лумпурі.

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За даними "ТАСС", під час перемовин з міністеркою закордонних справ КНДР Чхве Сон Хуей сторони, зокрема, обговорюватимуть повномасштабну війну Росії проти України.

Південнокорейська розвідка повідомила, що КНДР, ймовірно, готується відправити додаткові війська до Росії вже у липні або серпні.

Після візиту до КНДР Лавров планує вирушити до Китаю для участі у засіданні Шанхайської організації співробітництва, яке відбудеться 14–15 липня.

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Передісторія: 

  • Начальник ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Північна Корея наразі постачає до 40% боєприпасів росії для війни в Україні, оскільки партнерство між Пхеньяном і москвою поглиблюється.

РосіяКНДРросійсько-українська війна
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