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Лавров прибыл в Северную Корею: будут обсуждать войну в Украине

Иван ДьяконовСуббота, 12 июля 2025, 07:53
Лавров прибыл в Северную Корею: будут обсуждать войну в Украине
Фото: "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею, где встретится со своей коллегой для обсуждения войны в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA, российское государственное информагентство "ТАСС"

Детали: Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан, известный своими ракетными и военно-морскими объектами, в пятницу, 11 июля, после участия во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

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По данным "ТАСС", во время переговоров с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй стороны, в частности, будут обсуждать полномасштабную войну России против Украины.

Южнокорейская разведка сообщила, что КНДР, вероятно, готовится отправить дополнительные войска в Россию уже в июле или августе.

После визита в КНДР Лавров планирует отправиться в Китай для участия в заседании Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 14–15 июля.

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Предыстория:

  • Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью Bloomberg заявил, что Северная Корея в настоящее время поставляет до 40% боеприпасов России для войны в Украине, поскольку партнерство между Пхеньяном и Москвой углубляется.

РосcияКНДРроссийско-украинская война
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