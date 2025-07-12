Лавров прибыл в Северную Корею: будут обсуждать войну в Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Северную Корею, где встретится со своей коллегой для обсуждения войны в Украине.

Источник: Reuters со ссылкой на северокорейское государственное агентство KCNA, российское государственное информагентство "ТАСС"

Детали: Лавров прибыл в северокорейский город Вонсан, известный своими ракетными и военно-морскими объектами, в пятницу, 11 июля, после участия во встрече министров иностранных дел стран АСЕАН в столице Малайзии Куала-Лумпуре.

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По данным "ТАСС", во время переговоров с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хуэй стороны, в частности, будут обсуждать полномасштабную войну России против Украины.

Южнокорейская разведка сообщила, что КНДР, вероятно, готовится отправить дополнительные войска в Россию уже в июле или августе.

После визита в КНДР Лавров планирует отправиться в Китай для участия в заседании Шанхайской организации сотрудничества, которое состоится 14–15 июля.

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