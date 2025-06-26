КНДР може перекинути додаткові війська в Росію найближчим часом – Reuters
Північна Корея може направити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні, крім того, Пхеньян продовжує постачати в РФ зброю, пише Reuters.
Джерело: Reuters з посиланням на південнокорейських законодавців, які цитували дані розвідки
Деталі: За словами члена парламенту Південної Кореї Лі Сонг-Квона, Національна розвідувальна служба країни вважає, що Росія може готуватися до "широкомасштабного нападу" на Україну в липні або серпні.
Пряма мова Лі: "Час розгортання додаткового контингенту – липень або серпень".
Він також зазначив, що обмін на постачання артилерійських боєприпасів і ракет до Росії Північна Корея, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет.
Читайте також: Вони принесуть багато біди. Вони дуже механістичні – режисер Манський про психологію північнокорейців та КНДР як аномалію
Передісторія:
- Після місяців мовчання у квітні і Північна Корея, і Росія підтвердили участь північнокорейських військ у війні Росії проти України. Зокрема, повідомлялося, що військових КНДР використовували у Курській області Росії, яка на той час була частково під контролем ЗСУ.
- Тоді обидві країни заявили, що їхня співпраця базується на договорі, підписаному главою Кремля Володимиром Путіним і лідером КНДР Кім Чен Ином у червні минулого року, який серед іншого передбачає "взаємну оборону".