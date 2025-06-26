КНДР може перекинути додаткові війська в Росію найближчим часом – Reuters

Північна Корея може направити додаткові війська до Росії для участі у війні проти України в липні або серпні, крім того, Пхеньян продовжує постачати в РФ зброю, пише Reuters.

Джерело: Reuters з посиланням на південнокорейських законодавців, які цитували дані розвідки

Деталі: За словами члена парламенту Південної Кореї Лі Сонг-Квона, Національна розвідувальна служба країни вважає, що Росія може готуватися до "широкомасштабного нападу" на Україну в липні або серпні.

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Пряма мова Лі: "Час розгортання додаткового контингенту – липень або серпень".

Він також зазначив, що обмін на постачання артилерійських боєприпасів і ракет до Росії Північна Корея, ймовірно, отримує технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет.

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