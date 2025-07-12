Зросла кількість загиблих через російський удар по ТЦК у Полтаві 3 липня
Субота, 12 липня 2025, 09:06
Ще одна жінка загинула у лікарні після удару росіян по ТЦК у Полтаві 3 липня.
Джерело: Полтавська ОВА
Дослівно: "На жаль, у лікарні померла ще одна жінка, яка отримала травми внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня".
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Деталі: Наразі загальна кількість загиблих від цієї атаки зросла до чотирьох людей – після удару було відомо про двох, ще двоє загинули у лікарні.
Що передувало:
- Увечері 3 липня російські війська масовано запустили на територію України ударні безпілотники.
- У четвер вранці росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.
- За першими даними було відомо, що внаслідок атаки РФ на Полтаву 3 липня двоє людей загинули, 59 зазнали поранень.