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Зросла кількість загиблих через російський удар по ТЦК у Полтаві 3 липня

Роман ПетренкоСубота, 12 липня 2025, 09:06
Зросла кількість загиблих через російський удар по ТЦК у Полтаві 3 липня
полтава 3 липня, фото: НПУ

Ще одна жінка загинула у лікарні після удару росіян по ТЦК у Полтаві 3 липня.

Джерело: Полтавська ОВА

Дослівно: "На жаль, у лікарні померла ще одна жінка, яка отримала травми внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня".

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Деталі: Наразі загальна кількість загиблих від цієї атаки зросла до чотирьох людей – після удару було відомо про двох, ще двоє загинули у лікарні.

Що передувало: 

  • Увечері 3 липня російські війська масовано запустили на територію України ударні безпілотники.
  • У четвер вранці росіяни атакували Полтаву безпілотниками, внаслідок влучання у будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП виникла пожежа.
  • За першими даними було відомо, що внаслідок атаки РФ на Полтаву 3 липня двоє людей загинули, 59 зазнали поранень.

обстрілПолтаваТЦК
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