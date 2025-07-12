Зросла кількість загиблих через російський удар по ТЦК у Полтаві 3 липня

Ще одна жінка загинула у лікарні після удару росіян по ТЦК у Полтаві 3 липня.

Джерело: Полтавська ОВА

Дослівно: "На жаль, у лікарні померла ще одна жінка, яка отримала травми внаслідок удару росіян по Полтавській громаді 3 липня".

Реклама:

Деталі: Наразі загальна кількість загиблих від цієї атаки зросла до чотирьох людей – після удару було відомо про двох, ще двоє загинули у лікарні.

Що передувало: