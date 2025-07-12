Увеличилось количество погибших в результате российского удара по ТЦК в Полтаве 3 июля

Еще одна женщина скончалась в больнице после удара россиян по ТЦК в Полтаве 3 июля.

Источник: Полтавская ОВА

Дословно: "К сожалению, в больнице скончалась еще одна женщина, получившая травмы в результате удара россиян по Полтавской общине 3 июля".

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Детали: На данный момент общее количество погибших от этой атаки возросло до четырех человек – после удара было известно о двух, еще двое погибли в больнице.

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