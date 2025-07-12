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Увеличилось количество погибших в результате российского удара по ТЦК в Полтаве 3 июля

Роман ПетренкоСуббота, 12 июля 2025, 09:06
Увеличилось количество погибших в результате российского удара по ТЦК в Полтаве 3 июля
полтава 3 июля, фото: НПУ

Еще одна женщина скончалась в больнице после удара россиян по ТЦК в Полтаве 3 июля.

Источник: Полтавская ОВА

Дословно: "К сожалению, в больнице скончалась еще одна женщина, получившая травмы в результате удара россиян по Полтавской общине 3 июля".

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Детали: На данный момент общее количество погибших от этой атаки возросло до четырех человек – после удара было известно о двух, еще двое погибли в больнице.

Что предшествовало:

  • Вечером 3 июля российские войска массированно запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
  • В четверг утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.
  • По первым данным было известно, что в результате атаки РФ на Полтаву 3 июля два человека погибли, 59 получили ранения.

обстрелПолтаваТЦК
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