Увеличилось количество погибших в результате российского удара по ТЦК в Полтаве 3 июля
Суббота, 12 июля 2025, 09:06
Еще одна женщина скончалась в больнице после удара россиян по ТЦК в Полтаве 3 июля.
Источник: Полтавская ОВА
Дословно: "К сожалению, в больнице скончалась еще одна женщина, получившая травмы в результате удара россиян по Полтавской общине 3 июля".
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Детали: На данный момент общее количество погибших от этой атаки возросло до четырех человек – после удара было известно о двух, еще двое погибли в больнице.
Что предшествовало:
- Вечером 3 июля российские войска массированно запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
- В четверг утром россияне атаковали Полтаву беспилотниками, в результате попадания в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП возник пожар.
- По первым данным было известно, что в результате атаки РФ на Полтаву 3 июля два человека погибли, 59 получили ранения.