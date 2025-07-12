П’ятеро дорослих та дитина поранені у Львові через російську атаку – ОВА
Субота, 12 липня 2025, 09:49
Шестеро людей звернулися до медиків після нічної атаки по Львову 12 липня.
Джерело: Львівська ОВА, мер міста Андрій Садовий
Деталі: Поранена дитина - 11-річний хлопчик.
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Одного чоловіка госпіталізували.
За даними мерії, найбільше ушкоджень у Залізничному та Галицькому районах. Пошкоджено 46 будинків, вибито понад 500 вікон.
15 квартир непридатні для проживання. Також пошкоджено 20 машин.
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Також пошкоджено 3 корпуси Львівської політехніки, міських судів та понад 20 приміщень бізнесу.