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Пятеро взрослых и ребенок ранены во Львове в результате российской атаки – ОВА

Роман ПетренкоСуббота, 12 июля 2025, 09:49
Пятеро взрослых и ребенок ранены во Львове в результате российской атаки – ОВА
Львов, 12 июля, фото: Садовый

Шесть человек обратились к медикам после ночной атаки на Львов 12 июля.

Источник: Львовская ОВА, мэр города Андрей Садовый

Детали: Раненый ребенок - 11-летний мальчик.

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Один мужчина госпитализирован.

По данным мэрии, больше всего повреждений в Железнодорожном и Галицком районах. Повреждено 46 домов, выбито более 500 окон.

15 квартир непригодны для проживания. Также повреждено 20 машин.

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Также повреждены 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений бизнеса.

Львовобстрел
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