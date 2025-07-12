Пятеро взрослых и ребенок ранены во Львове в результате российской атаки – ОВА

Шесть человек обратились к медикам после ночной атаки на Львов 12 июля.

Источник: Львовская ОВА, мэр города Андрей Садовый

Детали: Раненый ребенок - 11-летний мальчик.

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Один мужчина госпитализирован.

По данным мэрии, больше всего повреждений в Железнодорожном и Галицком районах. Повреждено 46 домов, выбито более 500 окон.

15 квартир непригодны для проживания. Также повреждено 20 машин.

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Также повреждены 3 корпуса Львовской политехники, городских судов и более 20 помещений бизнеса.