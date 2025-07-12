У Чернівцях росіяни вбили чиновника міськради на Івано-Франківщині
Субота, 12 липня 2025, 13:16
Унаслідок нічної російської атаки по Чернівцях загинув начальник відділу правової, кадрової та мобілізаційної роботи Снятинської міської ради в Івано-Франківській області Святослав Лазаренко.
Джерело: Снятинська міськрада
Деталі: Зазначається, що чоловік 1982 року народження з 2021 року працював юристом у міськраді.
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Нагадаємо: На світанку 12 липня росіяни атакували Чернівецьку область 4 БпЛА типу "Шахед" та ракетою, загинули дві людини.