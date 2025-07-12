В Черновцах россияне убили чиновника горсовета в Ивано-Франковской области

В результате ночной российской атаки по Черновцам погиб начальник отдела правовой, кадровой и мобилизационной работы Снятинского городского совета в Ивано-Франковской области Святослав Лазаренко.

Источник: Снятинский горсовет

Детали: Отмечается, что мужчина 1982 года рождения с 2021 года работал юристом в горсовете.

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Напомним: На рассвете 12 июля россияне атаковали Черновицкую область 4 БПЛА типа "Шахед" и ракетой, погибли два человека.