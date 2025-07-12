РФ вдарила керованою авіабомбою по Сумщині: загинули двоє людей
Субота, 12 липня 2025, 14:13
Близько 13:00 російські війська завдали удару керованою авіабомбою по території Сумської громади, унаслідок чого попередньо загинули двоє людей.
Джерело: начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров
Дослівно: "Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату".
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Деталі: Внаслідок удару також зруйновано та пошкоджено житлові будинки.
Наразі на місці події працюють відповідні служби, наслідки обстрілу уточнюються.
Передісторія:
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