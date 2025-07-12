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РФ вдарила керованою авіабомбою по Сумщині: загинули двоє людей

Ольга КацімонСубота, 12 липня 2025, 14:13
РФ вдарила керованою авіабомбою по Сумщині: загинули двоє людей
Наслідки обстрілу Сумської громади/начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров

Близько 13:00 російські війська завдали удару керованою авіабомбою по території Сумської громади, унаслідок чого попередньо загинули двоє людей.

Джерело: начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров

Дослівно: "Попередньо, внаслідок удару керованої авіабомби загинули двоє мешканців одного з сіл Великочернеччинського старостату".

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Деталі:  Внаслідок удару також зруйновано та пошкоджено житлові будинки.

Наразі на місці події працюють відповідні служби, наслідки обстрілу уточнюються.

Передісторія:

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Сумська областьобстріл
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