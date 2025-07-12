РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по Сумщине: погибли два человека

Около 13:00 российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по территории Сумской общины, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека.

Источник: начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров

Дословно: "По предварительным данным, в результате удара управляемой авиабомбы погибли два жителя одного из сёл Великочернеччинского старостинского округа".

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Детали: В результате удара также разрушены и повреждены жилые дома.

В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы, последствия обстрела уточняются.

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