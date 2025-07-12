РФ нанесла удар управляемой авиабомбой по Сумщине: погибли два человека
Суббота, 12 июля 2025, 14:13
Около 13:00 российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по территории Сумской общины, в результате чего, по предварительным данным, погибли два человека.
Источник: начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров
Дословно: "По предварительным данным, в результате удара управляемой авиабомбы погибли два жителя одного из сёл Великочернеччинского старостинского округа".
Реклама:
Детали: В результате удара также разрушены и повреждены жилые дома.
В настоящее время на месте происшествия работают соответствующие службы, последствия обстрела уточняются.
Предыстория:
РЕКЛАМА:
- В Никополе Днепропетровской области в результате обстрела из тяжелой артиллерии погибла 27-летняя женщина.