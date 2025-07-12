Росія обстріляла Нікополь: загинула 27-річна жінка, ще двоє людей поранені
Субота, 12 липня 2025, 13:42
У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок обстрілу з важкої артилерії загинула 27-річна жінка.
Джерело: голова ОВА Сергій Лисак
Дослівно: "У Нікополі загинула 27-річна жінка. Ворог вбив її, обстрілявши місто з важкої артилерії. Співчуття рідним..."
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Деталі: Ще двоє мирних жителів отримали поранення: 35-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 86-річна жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередачі.
Передісторія:
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