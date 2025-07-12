Росія обстріляла Нікополь: загинула 27-річна жінка, ще двоє людей поранені

У Нікополі Дніпропетровської області внаслідок обстрілу з важкої артилерії загинула 27-річна жінка.

Джерело: голова ОВА Сергій Лисак

Дослівно: "У Нікополі загинула 27-річна жінка. Ворог вбив її, обстрілявши місто з важкої артилерії. Співчуття рідним..."

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Деталі: Ще двоє мирних жителів отримали поранення: 35-річного чоловіка госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 86-річна жінка перебуває на амбулаторному лікуванні.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та лінії електропередачі.

Передісторія:

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