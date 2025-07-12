На Дніпропетровщині – ще три жертви ворожих атак

Внаслідок ударів КАБами по Великомихайлівській громаді на Дніпропетровщині в суботу загинули двоє людей, також помер один з поранених внаслідок обстрілу Нікополя 11 липня.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, поліція області

Деталі: Лисак повідомив, що в суботу зранку росіяни атакували КАБами Великомихайлівську громаду Синельниківського району. Загинули двоє людей.

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Крім того, у лікарні помер чоловік, який отримав поранення вдень 11 липня у Нікополі. Тоді росіяни обстріляли місто з важкої артилерії.

Поліція уточнила, що 11 липня в результаті артобстрілу Нікополя було поранено двох 38-річних чоловіків. Один з постраждалих, якого госпіталізували до лікарні, 12 липня помер.

Що передувало: Також 12 липня в Нікополі Дніпропетровської області внаслідок обстрілу з важкої артилерії загинула 27-річна жінка.