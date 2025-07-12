Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Днепропетровской области – еще три жертвы вражеских атак

Катерина ТищенкоСуббота, 12 июля 2025, 16:08
В Днепропетровской области – еще три жертвы вражеских атак
последствия обстрелов Днепропетровской области 12 июля, фото полиции

В результате ударов УАБами по Великомихайловской громаде в Днепропетровской области в субботу погибли два человека, также скончался один из раненых в результате обстрела Никополя 11 июля.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, полиция области

Детали: Лысак сообщил, что в субботу утром россияне атаковали УАБами Великомихайловскую общину Синельниковского района. Погибли два человека.

Реклама:

Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший ранения днем 11 июля в Никополе. Тогда россияне обстреляли город из тяжелой артиллерии.

Полиция уточнила, что 11 июля в результате артобстрела Никополя были ранены два 38-летних мужчины. Один из пострадавших, который был госпитализирован в больницу, 12 июля скончался.

Что предшествовало: Также 12 июля в Никополе Днепропетровской области в результате обстрела из тяжелой артиллерии погибла 27-летняя женщина.

Днепропетровская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Шабунин после 15-часовых обысков: Зеленский движется в сторону коррупционного авторитаризма
Новые заявления Трампа по России вселили надежду в Европе – СМИ
В Финляндии задержали бывшего "вагнеровца", который просил убежища
СМИ: Умеров пока – единственный кандидат Зеленского на должность посла в США
ОбновленоКрупнейшая спецконфискация денег: государство получит 2,6 млрд грн от онлайн-казино
Украина получит дальнобойные средства, профинансированные Германией
Все новости...
Днепропетровская область
Россия обстреляла Никополь: погибла 27-летняя женщина, еще двое человек ранены
Оккупанты ударили по Днепропетровской области: бушевали пожары, повреждено предприятие
В Днепропетровской области двухлетняя девочка выпала с четвертого этажа: обстоятельства выясняет полиция
Последние новости
16:30
обновлено от 09:49Число пострадавших в результате российской атаки на Львов возросло до 12
16:28
Трамп анонсировал с августа 30% тарифы для ЕС и Мексики
16:25
автоспортЛучший среди новичков: украинец Бондарев финишировал в десятке первой гонки Формулы-4 в Муджелло
16:08
В Днепропетровской области – еще три жертвы вражеских атак
15:50
Цены на тепличные помидоры продолжают снижаться
15:40
Лина Костенко дописывает исторический роман
15:32
Шабунин после 15-часовых обысков: Зеленский движется в сторону коррупционного авторитаризма
15:15
Квартальные доходы РФ от ископаемого топлива - самые низкие с момента вторжения
15:07
"Была искренним и отзывчивым человеком": в Черновцах в результате атаки РФ погибла 25-летняя заведующая аптекой
14:57
В Купянске ранены четверо человек в результате обстрелов РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: