В Днепропетровской области – еще три жертвы вражеских атак

В результате ударов УАБами по Великомихайловской громаде в Днепропетровской области в субботу погибли два человека, также скончался один из раненых в результате обстрела Никополя 11 июля.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак в Telegram, полиция области

Детали: Лысак сообщил, что в субботу утром россияне атаковали УАБами Великомихайловскую общину Синельниковского района. Погибли два человека.

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Кроме того, в больнице скончался мужчина, получивший ранения днем 11 июля в Никополе. Тогда россияне обстреляли город из тяжелой артиллерии.

Полиция уточнила, что 11 июля в результате артобстрела Никополя были ранены два 38-летних мужчины. Один из пострадавших, который был госпитализирован в больницу, 12 июля скончался.

Что предшествовало: Также 12 июля в Никополе Днепропетровской области в результате обстрела из тяжелой артиллерии погибла 27-летняя женщина.