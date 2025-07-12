Сили оборони помстилися окупантам, які вбили однорічного хлопчика на Херсонщині – Генштаб

Генштаб ЗСУ заявив, що українські військові помстилися російським військовим злочинцям, які вбили однорічного хлопчика на Херсонщині 9 липня.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині.

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Як відомо, 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА "Молнія" загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся отримала поранення.

На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено".

Деталі: У Генштабі розповіли, що напрямок запуску ударного дрона "Молнія", який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено – район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

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"У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося", – йдеться в повідомленні.