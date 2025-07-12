Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Сили оборони помстилися окупантам, які вбили однорічного хлопчика на Херсонщині – Генштаб

Катерина ТищенкоСубота, 12 липня 2025, 17:31
Сили оборони помстилися окупантам, які вбили однорічного хлопчика на Херсонщині – Генштаб
двір, де загинув однорічний хлопчик, фото ОДА

Генштаб ЗСУ заявив, що українські військові помстилися російським військовим злочинцям, які вбили однорічного хлопчика на Херсонщині 9 липня.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Дослівно: "Українські воїни помстилися російським варварам, які вбили однорічну дитину на Херсонщині.

Реклама:

Як відомо, 9 липня 2025 року, близько 12:10, на подвір’ї житлового будинку у селі Правдине Білозерської громади Херсонської області внаслідок удару російського БпЛА "Молнія" загинув однорічний Дмитрик, а його бабуся отримала поранення.

На цей час є підстави стверджувати, що операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено".

Деталі: У Генштабі розповіли, що напрямок запуску ударного дрона "Молнія", який атакував житловий будинок у Правдиному, було визначено – район тимчасово окупованого н.п. Гола Пристань. Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані.

РЕКЛАМА:

"У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося", – йдеться в повідомленні.

ГенштабХерсонська областьдітивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоУдар по Чернівцях: кількість постраждалих зросла до 26, з них троє "важких"
Шабунін після 15-годинних обшуків: Зеленський рухається у бік корупційного авторитаризму
У Фінляндії затримали колишнього "вагнерівця", який просив притулку
ЗМІ: Умєров наразі – єдиний кандидат Зеленського на посаду посла у Штати
ОновленоНайбільша спецконфіскація грошей: держава отримає 2,6 млрд грн від онлайн-казино
Україна отримає далекобійні засоби, профінансовані Німеччиною
Усі новини...
Генштаб
Росія втратила ще 1070 військових у війні проти України – Генштаб
Генштаб: На фронті відбулося 145 боїв, найгарячіше – на Покровському напрямку
Генштаб: Українські захисники відбили 174 атаки ворога, з них 44 на Покровському напрямку
Останні новини
17:49
Росіяни атакують безпілотниками з півночі: на Київщині працює ППО
17:40
Президентка Єврокомісії прокоментувала анонсовані Трампом тарифи для ЄС
17:33
Axios: Путін закликав Іран повністю відмовитися від збагачення урану
17:31
Сили оборони помстилися окупантам, які вбили однорічного хлопчика на Херсонщині – Генштаб
17:25
"Показали свою неефективність": заступник і ймовірний наступник Лісового розкритикував реформи МОН
17:16
футболФранцузький ПСЖ відмовився від трансферу Забарного – ЗМІ
17:09
В Україні створили одноразовий сіткомет MITLA для боротьби з FPV-дронами
16:50
фотоУдар по Чернівцях: кількість постраждалих зросла до 26, з них троє "важких"
16:40
Як домашні тварини впливають на ваше здоров’я: пояснює наука
16:39
Керівник Ryanair назвав "божевільною" ініціативу Європарламенту щодо ручної поклажі
Усі новини...
Реклама:
Реклама: