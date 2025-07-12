Силы обороны отомстили оккупантам, убившим годовалого мальчика на Херсонщине – Генштаб

Генштаб ВСУ заявил, что украинские военные отомстили российским военным преступникам, которые убили годовалого мальчика в Херсонской области 9 июля.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Украинские воины отомстили российским варварам, которые убили годовалого ребенка в Херсонской области.

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Как известно, 9 июля 2025 года, около 12:10, во дворе жилого дома в селе Правдино Белозерской общины Херсонской области в результате удара российского БПЛА "Молния" погиб годовалый Дмитрик, а его бабушка получила ранения.

На данный момент есть основания утверждать, что операторы вражеских ударных дронов, причастные к смерти ребенка, уничтожены".

Детали: В Генштабе рассказали, что направление запуска ударного дрона "Молния", который атаковал жилой дом в Правдином, было определено – район временно оккупированного н.п. Голая Пристань. Также установлена локация, где находился экипаж российских военных преступников: пятиэтажный нежилой дом в Голой Пристани.

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"В окна соответствующего этажа операторы ударных БПЛА Сил обороны Украины в четыре приема направили пять FPV-дронов. В дальнейшем из указанного дома запусков вражеских беспилотников не наблюдалось", – говорится в сообщении.