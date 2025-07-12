Зеленський після наради з Умєровим анонсував зміни в державних інституціях

Президент Володимир Зеленський після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим анонсував рішення щодо змін у державних інституціях, зокрема щодо покращення данаміки у відносинах із США та нових кроків в управлінні сферою оборони.

Джерело: Зеленський у Telegram

Деталі: Президент зазначив, що провів нараду з Умєровим.

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Зокрема, він доручив контрактувати всі доступні обсяги пріоритетних типів дронів і повідомив про роботу з європейськими партнерами щодо фінансування.

"Цього року маємо вийти на значно більші показники виробництва та постачання дронів у війська, ніж було заплановано. Також готуємо нестандартні кроки для підтримки нашого захисту – розширюємо географію такої підтримки", – написав Зеленський.

Пряма мова: "Друге – зміни в державних інституціях. Україні потрібно більше позитивної динаміки у відносинах зі Сполученими Штатами та водночас потрібні нові кроки в управлінні сферою оборони нашої держави. Відповідні рішення будуть оприлюднені найближчим часом".

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