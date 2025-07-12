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Зеленский после совещания с Умеровым анонсировал изменения в госинститутах

Катерина ТищенкоСуббота, 12 июля 2025, 20:32
Зеленский после совещания с Умеровым анонсировал изменения в госинститутах
Зеленский и Умеров 12 июля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым анонсировал решение об изменениях в государственных институтах, в частности об улучшении динамики в отношениях с США и новых шагах в управлении сферой обороны.

Источник: Зеленский в Telegram

Детали: Президент отметил, что провел совещание с Умеровым.

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В частности, он поручил контрактировать все доступные объемы приоритетных типов дронов и сообщил о работе с европейскими партнерами по финансированию.

"В этом году мы должны выйти на значительно большие показатели производства и поставки дронов в войска, чем было запланировано. Также готовим нестандартные шаги для поддержки нашей защиты – расширяем географию такой поддержки", – написал Зеленский.

Прямая речь: "Второе – изменения в государственных институтах. Украине нужно больше позитивной динамики в отношениях с Соединенными Штатами и в то же время нужны новые шаги в управлении сферой обороны нашего государства. Соответствующие решения будут обнародованы в ближайшее время".

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Предыстория:

ЗеленскийУмеров РустемСША
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