Авіатроща в Індії: хтось перекрив подачу палива до двигунів
За попередніми даними, причиною катастрофи літака авіакомпанії Air India, що сталася минулого місяця і забрала життя 260 людей, стало припинення подачі палива до двигунів.
Джерело: CNN
Деталі: Згідно зі звітом Індійського бюро з розслідування авіаційних катастроф, за лічені секунди після зльоту обидва перемикачі контролю палива 12-річного Boeing 787 Dreamliner різко перемістилися в положення "відсічення", позбавивши двигуни палива і спровокувавши повну втрату потужності. Перемикання в положення "відсікання" зазвичай відбувається лише після посадки.
У звіті не йдеться про те, чи були перемикачі перевернуті людиною, чи в інший спосіб.
Слідчі змогли отримати дані з "чорних скриньок" літака, включаючи 49 годин польотних даних і дві години аудіозаписів з кабіни пілотів, в тому числі з моменту катастрофи.
Згідно зі звітом, літак досяг швидкості 180 вузлів, коли перемикачі припинення подачі палива на обох двигунах були "переведені з положення RUN в положення CUTOFF один за одним з розривом у часі в 01 секунду".
У звіті відзначають, що "на записі голосу з кабіни чути, як один з пілотів запитує іншого, чому він вимкнув двигуни. Інший пілот відповів, що він цього не робив".
Незабаром після цього перемикачі були повернуті назад і двигуни перебували в процесі повторного запуску, коли сталася аварія.
На момент катастрофи один двигун відновлював тягу, а інший - ще не відновив потужність.
У літаку перемикачі відсікання палива знаходяться між кріслами двох пілотів, відразу за важелями дросельної заслінки. Вони захищені з боків металевою планкою і мають механізми блокування.
Передісторія:
- 12 червня в аеропорту міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак, повідомили телевізійні канали.
- У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.