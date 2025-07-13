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Авіатроща в Індії: хтось перекрив подачу палива до двигунів

Альона Мазуренко Неділя, 13 липня 2025, 02:58
Авіатроща в Індії: хтось перекрив подачу палива до двигунів
Фото з Facebok Central Industrial Security Force - CISF

За попередніми даними, причиною катастрофи літака авіакомпанії Air India, що сталася минулого місяця і забрала життя 260 людей, стало припинення подачі палива до двигунів.

Джерело: CNN

Деталі: Згідно зі звітом Індійського бюро з розслідування авіаційних катастроф, за лічені секунди після зльоту обидва перемикачі контролю палива 12-річного Boeing 787 Dreamliner різко перемістилися в положення "відсічення", позбавивши двигуни палива і спровокувавши повну втрату потужності. Перемикання в положення "відсікання" зазвичай відбувається лише після посадки.

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У звіті не йдеться про те, чи були перемикачі перевернуті людиною, чи в інший спосіб.

Слідчі змогли отримати дані з "чорних скриньок" літака, включаючи 49 годин польотних даних і дві години аудіозаписів з кабіни пілотів, в тому числі з моменту катастрофи.

Згідно зі звітом, літак досяг швидкості 180 вузлів, коли перемикачі припинення подачі палива на обох двигунах були "переведені з положення RUN в положення CUTOFF один за одним з розривом у часі в 01 секунду".

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У звіті відзначають, що "на записі голосу з кабіни чути, як один з пілотів запитує іншого, чому він вимкнув двигуни. Інший пілот відповів, що він цього не робив".

Незабаром після цього перемикачі були повернуті назад і двигуни перебували в процесі повторного запуску, коли сталася аварія.

На момент катастрофи один двигун відновлював тягу, а інший - ще не відновив потужність.

У літаку перемикачі відсікання палива знаходяться між кріслами двох пілотів, відразу за важелями дросельної заслінки. Вони захищені з боків металевою планкою і мають механізми блокування.

Передісторія:

  • 12 червня в аеропорту міста Ахмадабад в Індії розбився пасажирський літак, повідомили телевізійні канали.
  • У літаку, який розбився в Індії відразу після зльоту, було понад 50 британців та 7 португальців, літак мав летіти до Лондона, повідомила компанія Air India.

Індіяавіакатастрофи
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