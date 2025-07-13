Авиакатастрофа в Индии: кто-то перекрыл подачу топлива к двигателям

По предварительным данным, причиной катастрофы самолета авиакомпании Air India, произошедшей в прошлом месяце и унесшей жизни 260 человек, стало прекращение подачи топлива к двигателям. Следователи в дальнейшем займутся расшифровкой голоса из кабины пилота, чтобы понять, кто именно и почему выключил топливный переключатель.

Источник: CNN

Детали: Согласно отчету Индийского бюро по расследованию авиационных катастроф, за считанные секунды после взлета оба переключателя контроля топлива 12-летнего Boeing 787 Dreamliner резко переместились в положение "отсечки", лишив двигатели топлива и спровоцировав полную потерю мощности. Переключение в положение "отсечки" обычно происходит только после посадки.

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В отчете не говорится о том, были ли переключатели перевернуты человеком, или другим способом.

Следователи смогли получить данные из "черных ящиков" самолета, включая 49 часов полетных данных и два часа аудиозаписей из кабины пилотов, в том числе с момента катастрофы.

Согласно отчету, самолет достиг скорости 180 узлов, когда переключатели прекращения подачи топлива на обоих двигателях были "переведены из положения RUN в положение CUTOFF один за другим с разрывом во времени в 01 секунду".

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В отчете отмечают, что "на записи голоса из кабины слышно, как один из пилотов спрашивает другого, почему он выключил двигатели. Другой пилот ответил, что он этого не делал".

Вскоре после этого переключатели были возвращены обратно и двигатели находились в процессе повторного запуска, когда произошла авария.

На момент катастрофы один двигатель восстанавливал тягу, а другой - еще не восстановил мощность.

В самолете переключатели отсечки топлива находятся между креслами двух пилотов, сразу за рычагами дроссельной заслонки. Они защищены по бокам металлической планкой и имеют механизмы блокировки.

Предыстория: