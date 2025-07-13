Зеленский: Дроны-перехватчики показывают себя особенно хорошо

Президент Владимир Зеленский заявил, что дроны-перехватчики показывают себя в работе "особенно хорошо".

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Есть хорошие результаты работы сил ПВО. Особенно хорошо показывают себя дроны-перехватчики – уже сотни сбитых российско-иранских "Шахедов" за эту неделю.

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И каждая встреча с партнерами на этой неделе была о масштабировании этой технологии".

Детали: Президент заявил, что "Шахеды" – это один из российских способов затягивать войну.

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Власти сообщили, что за семь дней РФ запустила по Украине более 1800 дронов, более 1200 управляемых авиабомб и 83 ракеты различных типов.

Напомним: Воздушные силы ВСУ сообщили, что в ночь на 13 апреля всего "до 40" ударных беспилотников запустила Россия по Украине – из них 20 сбили, еще столько же попали в пять локаций.