Іран готовий відновити ядерні переговори зі США в обмін на гарантії безпеки

Іран заявив, що відновить ядерні переговори зі США за умови гарантій відсутності подальших атак.

Джерело: The Guardian з посиланням міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі

Деталі: Арагчі, який очолював делегацію Ірану на складних переговорах із США цього літа, зазначив, що переговори зірвалися після несподіваного удару Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану 13 червня, зокрема по ключовому об’єкту в Натанзі та на майданчиках балістичних ракет.

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За його словами, подальші 12-денні ізраїльські бомбардування та авіаудар США 22 червня ще більше ускладнили пошук дипломатичного рішення.

Пряма мова Арагчі: "Передусім має бути чітка гарантія, що такі дії не повторяться. Напад на ядерні об’єкти Ірану значно ускладнив досягнення рішення шляхом переговорів".

Деталі: Попередня оцінка розвідки Пентагону зазначає, що попри удари США та Ізраїлю, ядерну програму Ірану не було повністю знищено, а лише відкладено приблизно на кілька місяців.

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Водночас адміністрація Дональда Трампа наполягає, що іранські ядерні об’єкти були повністю зруйновані і що Ірану не можна дозволяти володіти ядерною зброєю.

Після авіаударів Іран призупинив співпрацю з Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ), що призвело до виїзду інспекторів із країни.

Іран запевняє, що не розробляє ядерну зброю, а збагачення урану здійснюється виключно в мирних цілях.

Передісторія: