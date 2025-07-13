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Иран готов возобновить ядерные переговоры с США в обмен на гарантии безопасности

Ольга КацимонВоскресенье, 13 июля 2025, 13:22
Иран готов возобновить ядерные переговоры с США в обмен на гарантии безопасности
Getty Images

Иран заявил, что возобновит ядерные переговоры с США при условии гарантий отсутствия дальнейших атак.

Источник: The Guardian со ссылкой на министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи

Детали: Арагчи, который возглавлял делегацию Ирана на сложных переговорах с США этим летом, отметил, что переговоры сорвались после неожиданного удара Израиля по ядерным объектам Ирана 13 июня, в частности по ключевому объекту в Натанзе и по площадкам баллистических ракет.

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По его словам, последующие 12-дневные израильские бомбардировки и авиаудар США 22 июня ещё больше усложнили поиск дипломатического решения.

Прямая речь Арагчи: "Прежде всего должна быть чёткая гарантия, что такие действия не повторятся. Нападение на ядерные объекты Ирана значительно усложнило достижение решения путём переговоров".

Детали: По предварительной оценке разведки Пентагона, несмотря на удары США и Израиля, иранскую ядерную программу полностью уничтожить не удалось — её лишь отложили примерно на несколько месяцев.

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В то же время администрация Дональда Трампа настаивает на том, что иранские ядерные объекты были полностью разрушены и что Ирану нельзя позволять обладать ядерным оружием.

После авиаударов Иран приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), что привело к выезду инспекторов из страны.

Иран утверждает, что не разрабатывает ядерное оружие, а обогащение урана осуществляется исключительно в мирных целях.

Предыстория:

Иранядерное оружиеСША
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