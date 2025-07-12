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Axios: Путін закликав Іран повністю відмовитися від збагачення урану

Ольга КацімонСубота, 12 липня 2025, 17:33
Axios: Путін закликав Іран повністю відмовитися від збагачення урану
Getty Images

Очільник Кремля Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу та іранським чиновникам, що він підтримує ідею ядерної угоди, у межах якої Іран повністю відмовиться від збагачення урану.

Джерело: Axios з посиланням на обізнаних з перемовинами людей

Дослівно: "Москва заохочувала іранців погодитися на "нульове збагачення", за словами трьох європейських чиновників та одного ізраїльського чиновника, обізнаного з цим питанням".

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Деталі: Росія протягом багатьох років залишається головним дипломатичним прихильником Ірану в ядерному питанні та публічно завжди відстоює право Тегерана на збагачення урану. Однак після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном Путін закликав Іран до "нульового збагачення".

Двоє джерел також зазначили, що росіяни інформували ізраїльський уряд про позицію Путіна щодо збагачення урану Іраном.

Передісторія:

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  • Після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
  • 22 червня президент США Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт в Фордо.
  • Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об'єкти, які були атаковані США.
  • 9 липня керівник французької зовнішньої розвідки Ніколя Лернер заявив, що авіаудари США та Ізраїлю суттєво зашкодили ядерній програмі Ірану, відкинувши її на багато місяців. Водночас розвідка не володіє інформацією про місце зберігання запасів високозбагаченого урану.

ПутінІранядерна зброяСША
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