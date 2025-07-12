Axios: Путін закликав Іран повністю відмовитися від збагачення урану

Очільник Кремля Володимир Путін заявив президенту США Дональду Трампу та іранським чиновникам, що він підтримує ідею ядерної угоди, у межах якої Іран повністю відмовиться від збагачення урану.

Джерело: Axios з посиланням на обізнаних з перемовинами людей

Дослівно: "Москва заохочувала іранців погодитися на "нульове збагачення", за словами трьох європейських чиновників та одного ізраїльського чиновника, обізнаного з цим питанням".

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Деталі: Росія протягом багатьох років залишається головним дипломатичним прихильником Ірану в ядерному питанні та публічно завжди відстоює право Тегерана на збагачення урану. Однак після 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном Путін закликав Іран до "нульового збагачення".

Двоє джерел також зазначили, що росіяни інформували ізраїльський уряд про позицію Путіна щодо збагачення урану Іраном.

Передісторія:

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