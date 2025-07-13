Нетаньяху: Іран кинувся озброюватися збагаченим ураном і може знищити Ізраїль

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Корпус вартових ісламської революції "кинувся озброюватися збагаченим ураном" і що Іран може застосувати ядерну зброю проти Ізраїлю.

Джерело: The Jerusalem Post, Нетаньяху в ефірі Fox News

Мехді Мохаммаді, стратегічний радник спікера парламенту Ірану Мохаммада-Багера Галібафа, опублікував у суботу в своїй історії в Instagram зображення, на якому зображені дві грибовидні хмари і ядерні опади над Ізраїлем.

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Пряма мова Нетаньяху: "Ми це бачили. Ми казали, що протягом року у них буде ядерна бомба, і вони її застосують. На відміну від інших ядерних держав, вони дійсно її застосують і знищать нас".

Деталі: Також розповів, що Нетаньяху Ізраїль робить все можливе, щоб звільнити заручників, які все ще перебувають в Газі.

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