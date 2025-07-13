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Нетаньяху: Іран кинувся озброюватися збагаченим ураном і може знищити Ізраїль

Альона Мазуренко Неділя, 13 липня 2025, 07:24
Нетаньяху: Іран кинувся озброюватися збагаченим ураном і може знищити Ізраїль

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Корпус вартових ісламської революції "кинувся озброюватися збагаченим ураном" і що Іран може застосувати ядерну зброю проти Ізраїлю.

ДжерелоThe Jerusalem Post, Нетаньяху в ефірі Fox News

Мехді Мохаммаді, стратегічний радник спікера парламенту Ірану Мохаммада-Багера Галібафа, опублікував у суботу в своїй історії в Instagram зображення, на якому зображені дві грибовидні хмари і ядерні опади над Ізраїлем.

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Пряма мова Нетаньяху: "Ми це бачили. Ми казали, що протягом року у них буде ядерна бомба, і вони її застосують. На відміну від інших ядерних держав, вони дійсно її застосують і знищать нас".

Деталі: Також розповів, що Нетаньяху Ізраїль робить все можливе, щоб звільнити заручників, які все ще перебувають в Газі.

Передісторія:

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  • 2 липня президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль погодився на остаточне укладення 60-денного перемир’я в секторі Гази і висловив сподівання, "що ХАМАС прийме цю угоду, бо кращою вона не стане – стане тільки гірше".
  • Ввечері 4 липня бойовики ХАМАС погодилися на 60-денне припинення вогню в секторі Гази та обміну заручниками.
  • Після ударів Ізраїлю та США по своїх ядерних обʼєктах Іран обмежив співпрацю з МАГАТЕ і пригрозив вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.
  • 22 червня президент США Дональд Трамп заявив, що військово-повітряні сили Сполучених Штатів атакували ядерну інфраструктуру Ірану, зокрема найзахищеніший обʼєкт в Фордо.
  • Водночас заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні заявив, що Іран заздалегідь евакуював усі три ядерні об'єкти, які були атаковані США.

ІзраїльІранядерна зброя
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