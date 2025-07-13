У Сумах дрон РФ влучив в об’єкт критичної інфраструктури, частина міста без світла
Неділя, 13 липня 2025, 17:02
У Сумах російський безпілотник влучив в об’єкт критичної інфраструктури, як наслідок – частина міста залишилася без світла.
Джерело: керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров
Дослівно: "Протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста. Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури".
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Деталі: Унаслідок удару безпілотника частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення.
Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.
Передісторія:
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- У суботу, 12 липня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по території Сумської громади, унаслідок чого попередньо загинули двоє людей.