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У Сумах дрон РФ влучив в об’єкт критичної інфраструктури, частина міста без світла

Ольга КацімонНеділя, 13 липня 2025, 17:02
У Сумах дрон РФ влучив в об’єкт критичної інфраструктури, частина міста без світла
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

У Сумах російський безпілотник влучив в об’єкт критичної інфраструктури, як наслідок – частина міста залишилася без світла.

Джерело: керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров

Дослівно: "Протягом дня фіксувалася активність російських безпілотників у Сумах та на підльотах до міста. Один із БпЛА влучив в обʼєкт критичної інфраструктури".

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Деталі: Унаслідок удару безпілотника частина міста тимчасово залишилася без електропостачання. Низку важливих установ переведено на резервне електроживлення.

Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

Передісторія:

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  • У суботу, 12 липня, російські війська завдали удару керованою авіабомбою по території Сумської громади, унаслідок чого попередньо загинули двоє людей.

Сумиобстрілелектроенергія
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