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В Сумах дрон РФ попал в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света

Ольга КацимонВоскресенье, 13 июля 2025, 17:02
В Сумах дрон РФ попал в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В Сумах российский беспилотник попал в объект критической инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без света.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров

Дословно: "В течение дня фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлётах к городу. Один из БПЛА попал в объект критической инфраструктуры".

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Детали: В результате удара беспилотника часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведён на резервное питание.

Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки.

Предыстория:

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  • В субботу, 12 июля, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по территории Сумской громады, в результате чего, по предварительным данным, погибли двое человек.

Сумыобстрелэлектроэнергия
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