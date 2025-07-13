В Сумах дрон РФ попал в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света
Воскресенье, 13 июля 2025, 17:02
В Сумах российский беспилотник попал в объект критической инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без света.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров
Дословно: "В течение дня фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлётах к городу. Один из БПЛА попал в объект критической инфраструктуры".
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Детали: В результате удара беспилотника часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведён на резервное питание.
Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки.
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- В субботу, 12 июля, российские войска нанесли удар управляемой авиабомбой по территории Сумской громады, в результате чего, по предварительным данным, погибли двое человек.