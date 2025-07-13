В Сумах дрон РФ попал в объект критической инфраструктуры, часть города осталась без света

В Сумах российский беспилотник попал в объект критической инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без света.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров

Дословно: "В течение дня фиксировалась активность российских беспилотников в Сумах и на подлётах к городу. Один из БПЛА попал в объект критической инфраструктуры".

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Детали: В результате удара беспилотника часть города временно осталась без электроснабжения. Ряд важных учреждений переведён на резервное питание.

Специалисты уже работают над ликвидацией последствий атаки.

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