Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Сумщині російський дрон атакував цивільних, загинув чоловік, ще один поранений

Ольга КацімонНеділя, 13 липня 2025, 17:44
На Сумщині російський дрон атакував цивільних, загинув чоловік, ще один поранений
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО

У Сумській громаді російський безпілотник атакував цивільних, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Джерело: керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров

Деталі: Обстріл стався близько 15:40 на дорозі в межах Стецьківського старостату. Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував російський дрон.

Реклама:

Внаслідок удару загинув 57-річний чоловік. Його брат отримав поранення і наразі перебуває під медичною опікою.

Олег Григоров закликав мешканців Сумщини мінімізувати пересування в напрямку прикордонних територій.

Дослівно: "Закликаю мешканців Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, адже ворог там системно атакує цивільний транспорт".

РЕКЛАМА:

Передісторія:

Сумська областьобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фотоНа Київщині чоловік підірвав гранату й поранив 5 поліцейських, його застрелили
відеоЗеленський: Дрони-перехоплювачі показують себе особливо добре
відеоСБУ заявила про ліквідацію російських агентів, які убили її полковника у Києві
Повітряні сили зафіксували 20 влучань російських "Шахедів" у п'яти локаціях
CBS News: Трамп може надати Україні нове фінансування
Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня
Усі новини...
Сумська область
Ворожі БпЛА атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині
РФ вдарила керованою авіабомбою по Сумщині: загинули двоє людей
Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру Сумщини: в області перебої зі світлом
Останні новини
17:44
На Сумщині російський дрон атакував цивільних, загинув чоловік, ще один поранений
17:18
"Сержантка Моллі": українські бійці показали самку єнота, яка стала талісманом підрозділу
17:08
ФІФА затвердила обов'язкові періоди відпочинку для футболістів
17:07
На Херсонщині аграрії зібрали перші 500 тонн кавунів
17:02
У Сумах дрон РФ влучив в об’єкт критичної інфраструктури, частина міста без світла
16:57
фотоНа Київщині чоловік підірвав гранату й поранив 5 поліцейських, його застрелили
16:40
В "Азові" пропонують встановити День пам’яті закатованих військовополонених
16:29
"Туалетна схема": суд відібрав у оточення ексчиновника землю у Києві під забудову
16:26
У США продають найбільший шматок Марса зі знайдених: за нього вторгують кілька мільйонів доларів
16:01
хокей"Кременчук" дізнався суперників у Континентальному Кубку
Усі новини...
Реклама:
Реклама: