На Сумщині російський дрон атакував цивільних, загинув чоловік, ще один поранений

У Сумській громаді російський безпілотник атакував цивільних, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Джерело: керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров

Деталі: Обстріл стався близько 15:40 на дорозі в межах Стецьківського старостату. Двоє братів їхали мотоблоком у напрямку Хотінської громади, коли їх атакував російський дрон.

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Внаслідок удару загинув 57-річний чоловік. Його брат отримав поранення і наразі перебуває під медичною опікою.

Олег Григоров закликав мешканців Сумщини мінімізувати пересування в напрямку прикордонних територій.

Дослівно: "Закликаю мешканців Сумщини мінімізувати переміщення в напрямку прикордоння, адже ворог там системно атакує цивільний транспорт".

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