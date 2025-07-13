В Сумской области российский дрон атаковал гражданских: один мужчина погиб, ещё один ранен
В Сумской громаде российский беспилотник атаковал гражданских, в результате чего один человек погиб, ещё один получил ранения.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров
Детали: Обстрел произошёл около 15:40 на дороге в пределах Стецьковского старостатa. Два брата ехали на мотоблоке в направлении Хотынской громады, когда их атаковал российский дрон.
В результате удара погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранения и в настоящее время находится под медицинским наблюдением.
Олег Григоров призвал жителей Сумщины минимизировать передвижение в сторону приграничных территорий.
Дословно: "Призываю жителей Сумщины минимизировать передвижение в сторону приграничья, ведь враг там системно атакует гражданский транспорт."
Предыстория:
- В Сумах российский беспилотник в воскресенье, 13 июля, попал в объект критической инфраструктуры, в результате чего часть города осталась без света.