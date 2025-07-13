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В Сумской области российский дрон атаковал гражданских: один мужчина погиб, ещё один ранен

Ольга КацимонВоскресенье, 13 июля 2025, 17:44
В Сумской области российский дрон атаковал гражданских: один мужчина погиб, ещё один ранен
ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО

В Сумской громаде российский беспилотник атаковал гражданских, в результате чего один человек погиб, ещё один получил ранения.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров

Детали: Обстрел произошёл около 15:40 на дороге в пределах Стецьковского старостатa. Два брата ехали на мотоблоке в направлении Хотынской громады, когда их атаковал российский дрон.

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В результате удара погиб 57-летний мужчина. Его брат получил ранения и в настоящее время находится под медицинским наблюдением.

Олег Григоров призвал жителей Сумщины минимизировать передвижение в сторону приграничных территорий.

Дословно: "Призываю жителей Сумщины минимизировать передвижение в сторону приграничья, ведь враг там системно атакует гражданский транспорт."

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Сумская областьобстрел
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