У Слов’янську внаслідок авіаудару РФ поранені мати та дитина
Неділя, 13 липня 2025, 18:44
У неділю, 13 липня, близько 11:05 російські війська завдали удару по Слов’янську в Донецькій області трьома авіабомбами – як наслідок поранені 13-річний хлопчик та його 42-річна мати.
Джерело: Національна поліція України
Дослівно: "Росіяни вдарили по місту трьома бомбами "ФАБ-250" з УМПК"
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Деталі: Унаслідок атаки поранення отримали двоє цивільних — 13-річний хлопчик та його 42-річна мати. Їм надають медичну допомогу.
Від вибухів пошкоджено один багатоквартирний будинок, 21 приватний будинок, соціальний об’єкт та садове товариство. Поліція працює на місці події та документує наслідки обстрілу.
Передісторія:
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- У неділю, 13 липня, у Сумській громаді російський безпілотник атакував цивільних, унаслідок чого одна людина загинула, ще одна отримала поранення.