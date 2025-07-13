В Славянске в результате авиаудара РФ ранены мать и ребёнок
Воскресенье, 13 июля 2025, 18:44
В воскресенье, 13 июля, около 11:05 российские войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области тремя авиабомбами, в результате чего были ранены 13-летний мальчик и его 42-летняя мать.
Источник: Национальная полиция Украины
Дословно: "Россияне ударили по городу тремя бомбами „ФАБ-250" с УМПК".
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Детали: В результате атаки ранения получили два мирных жителя - 13-летний мальчик и его 42-летняя мать. Им оказывается медицинская помощь.
От взрывов повреждён один многоквартирный дом, 21 частный дом, социальный объект и садовое товарищество. Полиция работает на месте происшествия и документирует последствия обстрела.
Предыстория:
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- В воскресенье, 13 июля, в Сумской громаде российский беспилотник атаковал гражданских, в результате чего один человек погиб, ещё один получил ранения.