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В Славянске в результате авиаудара РФ ранены мать и ребёнок

Ольга КацимонВоскресенье, 13 июля 2025, 18:44
В Славянске в результате авиаудара РФ ранены мать и ребёнок
Национальная полиция Украины

В воскресенье, 13 июля, около 11:05 российские войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области тремя авиабомбами, в результате чего были ранены 13-летний мальчик и его 42-летняя мать.

Источник: Национальная полиция Украины

Дословно: "Россияне ударили по городу тремя бомбами „ФАБ-250" с УМПК".

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Детали: В результате атаки ранения получили два мирных жителя - 13-летний мальчик и его 42-летняя мать. Им оказывается медицинская помощь.

 

От взрывов повреждён один многоквартирный дом, 21 частный дом, социальный объект и садовое товарищество. Полиция работает на месте происшествия и документирует последствия обстрела.

 

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СлавянскобстрелДонецкая область
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