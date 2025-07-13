Росіяни атакували інфраструктуру на Дніпропетровщині, є постраждалий

У місті Самар на Дніпропетровщині росіяни атакували безпілотниками інфраструктуру, є постраждалий і руйнування.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Нацполіція

Деталі: Як повідомили в поліції, 13 липня близько о 11:05 війська РФ вдарили безпілотниками по м. Самар. На місці зайнялася пожежа.

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Згодом Лисак повідомив, що внаслідок удару постраждав 25-річний чоловік.

У Самарі понівечені інфраструктура, школа, 9 багатоквартирних будинків та 7 авто.

Крім того, на Нікопольщині постраждала 73-річна жінка, через обстріли сталося декілька займань, є пошкодження.

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Що передувало: У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області, 13 липня від російських обстрілів загинула 88-річна жінка.