Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни атакували інфраструктуру на Дніпропетровщині, є постраждалий

Катерина ТищенкоНеділя, 13 липня 2025, 19:04
Росіяни атакували інфраструктуру на Дніпропетровщині, є постраждалий
Пошкодження в Самарі, фото поліції

У місті Самар на Дніпропетровщині росіяни атакували безпілотниками інфраструктуру, є постраждалий і руйнування.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, Нацполіція

Деталі: Як повідомили в поліції, 13 липня близько о 11:05 війська РФ вдарили безпілотниками по м. Самар. На місці зайнялася пожежа.

Реклама:

Згодом Лисак повідомив, що внаслідок удару постраждав 25-річний чоловік.

У Самарі понівечені інфраструктура, школа, 9 багатоквартирних будинків та 7 авто.

Крім того, на Нікопольщині постраждала 73-річна жінка, через обстріли сталося декілька займань, є пошкодження.

РЕКЛАМА:

Що передувало: У Великомихайлівській громаді, що на Синельниківщині Дніпропетровської області, 13 липня від російських обстрілів загинула 88-річна жінка.

Дніпропетровська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
NYT випустив репортаж із Курщини, де "Україна вторглася в Росію": у МЗС відреагували
фотоНа Київщині чоловік підірвав гранату й поранив 5 поліцейських, його застрелили
відеоСБУ заявила про ліквідацію російських агентів, які убили її полковника у Києві
Повітряні сили зафіксували 20 влучань російських "Шахедів" у п'яти локаціях
CBS News: Трамп може надати Україні нове фінансування
Зеленський розповів, чого очікує від Верховної Ради наступного тижня
Усі новини...
Дніпропетровська область
РФ атакувала КАБами село на Дніпропетровщині: загинула жінка
Росіяни зруйнували навчальний заклад на Дніпропетровщині
На Дніпропетровщині – ще три жертви ворожих атак
Останні новини
19:19
ОновленоНа Сумщині російські дрони атакували цивільних: загинув чоловік, ще троє поранені
19:18
тенісУкраїнка Олійникова здобула найбільший титул у своїй кар'єрі, вигравши турнір у Гаазі
19:04
Росіяни атакували інфраструктуру на Дніпропетровщині, є постраждалий
18:58
Польща та Україна в Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії
18:44
У Слов’янську внаслідок авіаудару РФ поранені мати та дитина
18:41
У Литві будуть готові ввести загальну військову повинність не раніше 2030 року
18:29
NYT випустив репортаж із Курщини, де "Україна вторглася в Росію": у МЗС відреагували
18:27
велоспортТур де Франс. Мерлір вдруге здобув перемогу в спринті, подолавши феєричний відрив Ван дер Пула
18:21
У Мінфіні Німеччини попередили: тарифи Трампа небезпечні для США також
17:18
"Сержантка Моллі": українські бійці показали самку єнота, яка стала талісманом підрозділу
Усі новини...
Реклама:
Реклама: