Россияне атаковали инфраструктуру в Днепропетровской области, есть пострадавший

В городе Самар в Днепропетровской области россияне атаковали беспилотниками инфраструктуру, есть пострадавший и разрушения.

Источник: глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, Нацполиция

Детали: Как сообщили в полиции, 13 июля около 11:05 войска РФ нанесли удар беспилотниками по г. Самар. На месте возник пожар.

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Впоследствии Лысак сообщил, что в результате удара пострадал 25-летний мужчина.

В Самаре повреждены инфраструктура, школа, 9 многоквартирных домов и 7 автомобилей.

Кроме того, в Никопольском районе пострадала 73-летняя женщина, из-за обстрелов произошло несколько возгораний, есть повреждения.

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Что предшествовало: В Великомихайловской общине, что в Синельниковском районе Днепропетровской области, 13 июля от российских обстрелов погибла 88-летняя женщина.