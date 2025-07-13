Зеленський: Армія РФ значно відстала від очікувань командування на літо

Президент Володимир Зеленський заявив, що російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо і що Україна робитиме все для перенесення війни на російську територію.

Джерело: Зеленський у Facebook

Деталі: Президент повідомив, що провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Андрієм Гнатовим щодо ситуації на ключових напрямках оборони, зокрема, Покровського, Новопавлівського напрямків, Запорізької та Харківської областей і прикордонних районів Сумщини.

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Пряма мова: "Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні.

Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта й робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари.

Також будемо відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях. Зокрема, головком доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині".

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Деталі: Президент зазначив, що окремо обговорювалася підготовка до візиту в Україну спецпосланця президента США Кіта Келлога і робота з партнерами щодо постачання зброї та масштабування спільного виробництва оборонних засобів.

"Наразі близько 40% зброї для нашого захисту виробляється в Україні. І наше завдання – відчутно збільшити цей показник, а отже – оборонну самостійність нашої держави. В цьому контексті будуть реалізовані необхідні зміни, зокрема регуляторні, фінансові та кадрові", – анонсував Зеленський.