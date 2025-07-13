Зеленский: Армия РФ значительно отстала от ожиданий командования на лето

Президент Владимир Зеленский заявил, что российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето и что Украина будет делать все для переноса войны на российскую территорию.

Источник: Зеленский в Facebook

Детали: Президент сообщил, что провел совещание с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и начальником Генштаба Андреем Гнатовым по ситуации на ключевых направлениях обороны, в частности, Покровскому, Новопавловскому направлениях, Запорожской и Харьковской областях и приграничных районах Сумщины.

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Прямая речь: "Мы видим намерения и попытки развития наступательных действий врага, и важно, что каждая такая попытка заканчивается неудачей благодаря стойкости наших подразделений и активной обороне.

Российская армия значительно отстала от ожиданий ее командования на это лето. Наши подразделения будут и в дальнейшем уничтожать оккупанта и делать все для переноса войны на российскую территорию. Готовим новые наши дальнобойные удары.

Также будем отвечать неизменно жестко и на каждый российский удар по украинцам. В частности, главком доложил о вполне справедливом уничтожении российских убийц, которые унесли жизнь годовалого мальчика в Херсонской области".

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Детали: Президент отметил, что отдельно обсуждалась подготовка к визиту в Украину спецпосланника президента США Кита Келлога и работа с партнерами по поставкам оружия и масштабированию совместного производства оборонных средств.

"Сейчас около 40% оружия для нашей защиты производится в Украине. И наша задача – ощутимо увеличить этот показатель, а следовательно – оборонную самостоятельность нашего государства. В этом контексте будут реализованы необходимые изменения, в частности регуляторные, финансовые и кадровые", – анонсировал Зеленский.