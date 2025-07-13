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Зеленський заявив про підготовку "відчутної управлінської трансформації"

Катерина ТищенкоНеділя, 13 липня 2025, 20:36
Зеленський заявив про підготовку відчутної управлінської трансформації
Зеленський і Шмигаль 13 липня, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив про підготовку "відчутної управлінської трансформації" й анонсував нову конфігурацію виконавчої влади.

Джерело: Зеленський за підсумками наради з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем

Пряма мова: "Готуємо й відчутну управлінську трансформацію, яка дасть змогу скоротити видатки на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України та українців. Визначаємо майбутню конфігурацію виконавчої влади".

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Деталі: Президент також повідомив, що уряд підготував оновлення державної підтримки українців.

Пряма мова: "Готується до затвердження модернізація виплат при народженні дитини, а також підтримки матері протягом перших років після народження дитини. Деталі будуть оприлюднені завтра Кабінетом міністрів України.

Триває реалізація ініціативи щодо пакунка школяра – майже 180 тис. українських сімей цього року отримають кошти від держави на підготовку дітей до школи. Є фінансова основа й для забезпечення безкоштовного харчування у школах України для дітей із 1-го по 4-й класи, а також на прифронтових територіях – усіх дітей із 1-го по останній класи. Як би не було складно, урядовці знаходять ресурс для соціально значимих рішень".

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Деталі: Також Зеленський і Шмигаль обговорили "подальші стратегічні кроки".

"Маємо реалізувати всі заплановані рішення на підтримку та захист підприємництва в нашій державі, а також масштабувати програми вітчизняного виробництва зброї. Важливо провести аудит усіх домовленостей із партнерами: оборонних пакетів, інвестиційних рішень, домовленостей на підтримку енергетичної та соціальної стійкості України", – зазначив президент.

Що передувало: 12 липня Зеленський після наради з міністром оборони Рустемом Умєровим анонсував рішення щодо змін у державних інституціях, зокрема щодо покращення данаміки у відносинах із США та нових кроків в управлінні сферою оборони.

10 липня Зеленський підтвердив плани змінити посла України у США та допустив, що новим посланником може стати міністр оборони Рустем Умєров.

ЗеленськийКабінет міністрівШмигаль
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