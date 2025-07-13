Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке "ощутимой управленческой трансформации" и анонсировал новую конфигурацию исполнительной власти.

Источник: Зеленский по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем

Прямая речь: "Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев. Определяем будущую конфигурацию исполнительной власти".

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Детали: Президент также сообщил, что правительство подготовило обновление государственной поддержки украинцев.

Прямая речь: "Готовится к утверждению модернизация выплат при рождении ребенка, а также поддержки матери в течение первых лет после рождения ребенка. Детали будут обнародованы завтра Кабинетом министров Украины.

Продолжается реализация инициативы по пакету школьника – почти 180 тыс. украинских семей в этом году получат средства от государства на подготовку детей к школе. Есть финансовая основа и для обеспечения бесплатного питания в школах Украины для детей с 1-го по 4-й классы, а также на прифронтовых территориях – всех детей с 1-го по последний классы. Как бы ни было сложно, чиновники находят ресурсы для социально значимых решений".

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Детали: Также Зеленский и Шмыгаль обсудили "дальнейшие стратегические шаги".

"Мы должны реализовать все запланированные решения по поддержке и защите предпринимательства в нашем государстве, а также масштабировать программы отечественного производства оружия. Важно провести аудит всех договоренностей с партнерами: оборонных пакетов, инвестиционных решений, договоренностей по поддержке энергетической и социальной устойчивости Украины", – отметил президент.

Что предшествовало: 12 июля Зеленский после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым анонсировал решения об изменениях в государственных институтах, в частности об улучшении динамики в отношениях с США и новых шагах в управлении сферой обороны.

10 июля Зеленский подтвердил планы сменить посла Украины в США и допустил, что новым посланником может стать Умеров.