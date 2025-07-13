Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский заявил о подготовке "ощутимой управленческой трансформации"

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 июля 2025, 20:36
Зеленский заявил о подготовке ощутимой управленческой трансформации
Зеленский и Шмыгаль 13 июля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил о подготовке "ощутимой управленческой трансформации" и анонсировал новую конфигурацию исполнительной власти.

Источник: Зеленский по итогам совещания с премьер-министром Денисом Шмыгалем

Прямая речь: "Готовим и ощутимую управленческую трансформацию, которая позволит сократить расходы на содержание государственного аппарата, обеспечить значительную дерегуляцию и направить максимум имеющихся ресурсов на защиту Украины и украинцев. Определяем будущую конфигурацию исполнительной власти".

Реклама:

Детали: Президент также сообщил, что правительство подготовило обновление государственной поддержки украинцев.

Прямая речь: "Готовится к утверждению модернизация выплат при рождении ребенка, а также поддержки матери в течение первых лет после рождения ребенка. Детали будут обнародованы завтра Кабинетом министров Украины.

Продолжается реализация инициативы по пакету школьника – почти 180 тыс. украинских семей в этом году получат средства от государства на подготовку детей к школе. Есть финансовая основа и для обеспечения бесплатного питания в школах Украины для детей с 1-го по 4-й классы, а также на прифронтовых территориях – всех детей с 1-го по последний классы. Как бы ни было сложно, чиновники находят ресурсы для социально значимых решений".

РЕКЛАМА:

Детали: Также Зеленский и Шмыгаль обсудили "дальнейшие стратегические шаги".

"Мы должны реализовать все запланированные решения по поддержке и защите предпринимательства в нашем государстве, а также масштабировать программы отечественного производства оружия. Важно провести аудит всех договоренностей с партнерами: оборонных пакетов, инвестиционных решений, договоренностей по поддержке энергетической и социальной устойчивости Украины", – отметил президент.

Что предшествовало: 12 июля Зеленский после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым анонсировал решения об изменениях в государственных институтах, в частности об улучшении динамики в отношениях с США и новых шагах в управлении сферой обороны.

10 июля Зеленский подтвердил планы сменить посла Украины в США и допустил, что новым посланником может стать Умеров.

ЗеленскийКабинет министровШмыгаль
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Зеленский: Армия РФ значительно отстала от ожиданий командования на лето
Польша и Украина в Луцке почтили память жертв Волынской трагедии
фотоВ Киевской области мужчина взорвал гранату и ранил 5 полицейских, его застрелили
видеоСБУ заявила о ликвидации российских агентов, убивших ее полковника в Киеве
Воздушные силы зафиксировали 20 попаданий российских "Шахедов" в пяти локациях
CBS News: Трамп может предоставить Украине новое финансирование
Все новости...
Зеленский
Зеленский о Путине: Он не человек в смысле человечности, для него война – это и есть жизнь
Зеленский: Армия РФ значительно отстала от ожиданий командования на лето
Зеленский: Дроны-перехватчики показывают себя особенно хорошо
Последние новости
21:09
Зеленский обещает Келлогу "полную информацию" и ожидает понимания насчет принуждения РФ к миру
20:51
Российский дрон атаковал авто полиции на Харьковщине: ранены 4 правоохранителя
20:39
Зеленский о Путине: Он не человек в смысле человечности, для него война – это и есть жизнь
20:36
Зеленский заявил о подготовке "ощутимой управленческой трансформации"
20:22
СМИ: Премьер Чехии написал Фицо письмо, где призвал не блокировать санкции против РФ
20:21
теннис14-летняя украинка Белинская дошла до финала Уимблдона в своей возрастной категории
20:11
Зеленский: Армия РФ значительно отстала от ожиданий командования на лето
19:56
Прокуратура объяснила, почему киевский наркодилер, приговоренный к 5 годам, сейчас на свободе
19:19
ОбновленоВ Сумской области российские дроны атаковали гражданских: один мужчина погиб, ещё трое ранены
19:18
теннисУкраинка Олийникова завоевала самый крупный титул в своей карьере, выиграв турнир в Гааге
Все новости...
Реклама:
Реклама: