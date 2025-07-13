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Зеленський про Путіна: Він не людина в сенсі людяності, для нього війна – це і є життя

Катерина Тищенко, Ольга КацімонНеділя, 13 липня 2025, 20:39
Зеленський про Путіна: Він не людина в сенсі людяності, для нього війна – це і є життя
Скриншот

Президент України Володимир Зеленський у документальному фільмі ВВС назвав Путіна людиною без емоцій, яка сприймає війну як свою роботу.

Джерело: документальний фільм ВВС "Зеленський. Портрет президента на війні"

Пряма мова Зеленського: "Він не людина в сенсі людяності. Він просто робить свою роботу – без емоцій, як вбивця. Це просто робота".

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Деталі: Зеленський зазначив, що головною проблемою є те, що Путін багато брехав.

Пряма мова Зеленського: "У чому проблема? У тому, що він брехав, дуже багато ... Для Путіна ця війна і є його життя".

Деталі: Також у фільмі колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів про свій телефонний дзвінок із очільником Кремля Володимиром Путіним перед повномасштабним вторгненням в Україну.

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За словами Джонсона, розмова мала моторошний характер із певним напівсатиричним відтінком з боку Путіна.

Пряма мова Джонсона: "Це був один із тих моторошних телефонних дзвінків із певним напівсатиричним відтінком, принаймні з його боку. Він зробив зловісну ремарку щодо ядерної зброї, щось на кшталт: „Я не хочу застосовувати ядерну зброю проти тебе, Борисе". Він казав, що виключає можливість вторгнення – вторгнення не буде, цього не станеться".

Передісторія:

  • 9 липня 2025 року журналісти CNN отримали аудіозапис однієї з приватних зустрічей Дональда Трампа з донорами його кампанії, що відбулася торік. На записі Трамп стверджує, що під час своєї першої каденції пригрозив лідерам Росії та Китаю наслідками у разі можливих атак на Україну й Тайвань.

ЗеленськийПутін
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