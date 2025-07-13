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Зеленский о Путине: Он не человек в смысле человечности, для него война – это и есть жизнь

Катерина Тищенко, Ольга КацимонВоскресенье, 13 июля 2025, 20:39
Зеленский о Путине: Он не человек в смысле человечности, для него война – это и есть жизнь
Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский в документальном фильме BBC назвал Путина человеком без эмоций, который воспринимает войну как свою работу.

Источник: документальный фильм BBC "Зеленский. Портрет президента на войне"

Прямая речь Зеленского: "Он не человек в смысле человечности. Он просто делает свою работу – без эмоций, как убийца. Это просто работа".

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Детали: Зеленский отметил, что главная проблема заключается в том, что Путин много лгал.

Прямая речь Зеленского: "В чем проблема? В том, что он лгал, очень много ... Для Путина эта война и есть его жизнь".

Детали: Также в фильме бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своём телефонном разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину.

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По словам Джонсона, разговор носил жутковатый характер с определённым полу-сатирическим оттенком со стороны Путина.

Прямая речь Джонсона: "Это был один из тех жутковатых телефонных звонков с каким-то слегка полу-сатирическим оттенком, по крайней мере с его стороны. Он сделал зловещее замечание насчёт ядерного оружия, что-то вроде: „Я не хочу использовать ядерное оружие против тебя, Борис". Он говорил, что исключает возможность вторжения – вторжения не будет, этого не произойдёт".

Предистория:

  • 9 июля 2025 года журналисты CNN получили аудиозапись одной из частных встреч Дональда Трампа с донорами его кампании, состоявшейся в прошлом году. На записи Трамп утверждает, что во время своей первой каденции пригрозил лидерам России и Китая последствиями в случае возможных атак на Украину и Тайвань.

ЗеленскийПутин
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