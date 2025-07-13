Зеленский о Путине: Он не человек в смысле человечности, для него война – это и есть жизнь
Президент Украины Владимир Зеленский в документальном фильме BBC назвал Путина человеком без эмоций, который воспринимает войну как свою работу.
Источник: документальный фильм BBC "Зеленский. Портрет президента на войне"
Прямая речь Зеленского: "Он не человек в смысле человечности. Он просто делает свою работу – без эмоций, как убийца. Это просто работа".
Детали: Зеленский отметил, что главная проблема заключается в том, что Путин много лгал.
Прямая речь Зеленского: "В чем проблема? В том, что он лгал, очень много ... Для Путина эта война и есть его жизнь".
Детали: Также в фильме бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон рассказал о своём телефонном разговоре с главой Кремля Владимиром Путиным перед полномасштабным вторжением в Украину.
По словам Джонсона, разговор носил жутковатый характер с определённым полу-сатирическим оттенком со стороны Путина.
Прямая речь Джонсона: "Это был один из тех жутковатых телефонных звонков с каким-то слегка полу-сатирическим оттенком, по крайней мере с его стороны. Он сделал зловещее замечание насчёт ядерного оружия, что-то вроде: „Я не хочу использовать ядерное оружие против тебя, Борис". Он говорил, что исключает возможность вторжения – вторжения не будет, этого не произойдёт".
Предистория:
- 9 июля 2025 года журналисты CNN получили аудиозапись одной из частных встреч Дональда Трампа с донорами его кампании, состоявшейся в прошлом году. На записи Трамп утверждает, что во время своей первой каденции пригрозил лидерам России и Китая последствиями в случае возможных атак на Украину и Тайвань.