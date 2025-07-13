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Ворожий дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині

Катерина ТищенкоНеділя, 13 липня 2025, 23:18
Ворожий дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині
ілюстративне фото Anadolu via Getty Images

Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині, двоє медпрацівників постраждали.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram

Пряма мова: "Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті.

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Після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги. Двоє парамедиків обстежуються у лікарні".

Деталі: Згодом Григоров уточнив, що у постраждалих медиків – гостра реакція на стрес.

Загалом за добу внаслідок російських атак на Сумщині постраждали 9 людей. Одна людина загинула.

Сумська областьвійна
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