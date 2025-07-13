Ворожий дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині
Неділя, 13 липня 2025, 23:18
Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині, двоє медпрацівників постраждали.
Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram
Пряма мова: "Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті.
Реклама:
Після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги. Двоє парамедиків обстежуються у лікарні".
Деталі: Згодом Григоров уточнив, що у постраждалих медиків – гостра реакція на стрес.
Загалом за добу внаслідок російських атак на Сумщині постраждали 9 людей. Одна людина загинула.