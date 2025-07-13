Ворожий дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині

Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого на Сумщині, двоє медпрацівників постраждали.

Джерело: голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram

Пряма мова: "Російський дрон атакував медиків під час евакуації пораненого у Стецьківському старостаті.

Реклама:

Після удару по цивільних, коли медики надавали допомогу та евакуйовували постраждалого, ворог здійснив повторну атаку – вже по бригаді екстреної медичної допомоги. Двоє парамедиків обстежуються у лікарні".

Деталі: Згодом Григоров уточнив, що у постраждалих медиків – гостра реакція на стрес.

Загалом за добу внаслідок російських атак на Сумщині постраждали 9 людей. Одна людина загинула.