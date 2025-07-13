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Вражеский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Сумской области

Катерина ТищенкоВоскресенье, 13 июля 2025, 23:18
Вражеский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Сумской области
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

Российский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Сумской области, пострадали двое медработников.

Источник: глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram

Прямая речь: "Российский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Стецковском старостате.

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После удара по гражданским, когда медики оказывали помощь и эвакуировали пострадавшего, враг совершил повторную атаку – уже по бригаде экстренной медицинской помощи. Двое парамедиков обследуются в больнице".

Детали: Впоследствии Григоров уточнил, что у пострадавших медиков – острая реакция на стресс.

Всего за сутки в результате российских атак в Сумской области пострадали 9 человек. Один человек погиб.

Сумская областьвойна
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