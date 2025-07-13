Вражеский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Сумской области
Воскресенье, 13 июля 2025, 23:18
Российский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Сумской области, пострадали двое медработников.
Источник: глава Сумской ОГА Олег Григоров в Telegram
Прямая речь: "Российский дрон атаковал медиков во время эвакуации раненого в Стецковском старостате.
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После удара по гражданским, когда медики оказывали помощь и эвакуировали пострадавшего, враг совершил повторную атаку – уже по бригаде экстренной медицинской помощи. Двое парамедиков обследуются в больнице".
Детали: Впоследствии Григоров уточнил, что у пострадавших медиков – острая реакция на стресс.
Всего за сутки в результате российских атак в Сумской области пострадали 9 человек. Один человек погиб.