Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: домовилися разом реагувати на виклики мінливого світу

Міністри закордонних справ Росії та Китаю обговорили свої відносини зі США та перспективи припинення війни в Україні, сторони домовилися "спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом".

Джерело: Reuters

Деталі: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у неділю зустрівся в Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

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В РФ заявили, що "сторони також обговорили відносини зі Сполученими Штатами та перспективи врегулювання української кризи (війни РФ проти України - ред.)".

"Було підкреслено важливість зміцнення тісної координації між двома країнами на міжнародній арені, зокрема в Організації Об'єднаних Націй та її Раді Безпеки, ШОС, БРІКС, G20 та АТЕС", – йдеться у повідомленні РФ.

МЗС Китаю повідомив, що тісний контакт між двома країнами мав на меті "сприяти розвитку та відродженню одна одної, а також спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом".

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Також повідомляється, що обидві сторони "обмінялися думками щодо Корейського півострова та іранської ядерної проблеми".

Лавров має взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї.