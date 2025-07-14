Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: домовилися разом реагувати на виклики мінливого світу

Альона Мазуренко Понеділок, 14 липня 2025, 04:50
Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: домовилися разом реагувати на виклики мінливого світу
фото: РИА Новости

Міністри закордонних справ Росії та Китаю обговорили свої відносини зі США та перспективи припинення війни в Україні, сторони домовилися "спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом".

Джерело: Reuters

Деталі: Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у неділю зустрівся в Пекіні з міністром закордонних справ Китаю Ван І.

Реклама:

В РФ заявили, що "сторони також обговорили відносини зі Сполученими Штатами та перспективи врегулювання української кризи (війни РФ проти України - ред.)".

"Було підкреслено важливість зміцнення тісної координації між двома країнами на міжнародній арені, зокрема в Організації Об'єднаних Націй та її Раді Безпеки, ШОС, БРІКС, G20 та АТЕС", – йдеться у повідомленні РФ.

МЗС Китаю повідомив, що тісний контакт між двома країнами мав на меті "сприяти розвитку та відродженню одна одної, а також спільно реагувати на виклики, спричинені турбулентним та мінливим світом".

РЕКЛАМА:

Також повідомляється, що обидві сторони "обмінялися думками щодо Корейського півострова та іранської ядерної проблеми".

Лавров має взяти участь у зустрічі міністрів закордонних справ Шанхайської організації співробітництва (ШОС) у Китаї.

КитайРосіяСШАросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Трамп заявив, що надасть Україні Patriot
Reuters: в ЄС погодились знизити граничну ціну на російську нафту на 15%
Сенатор Грем: Найближчими днями ви побачите рекордний потік зброї для України
Прокуратура пояснила, чому київський наркодилер, засуджений до 5 років, зараз на волі
Польща та Україна в Луцьку вшанували пам'ять жертв Волинської трагедії
фотоНа Київщині чоловік підірвав гранату й поранив 5 поліцейських, його застрелили
Усі новини...
Китай
Потенційна битва за Тайвань: в Австралії кажуть, що не планують виділяти війська для допомоги США
FT: Пентагон тисне на Японію й Австралію щодо дій у разі війни США й Китаю за Тайвань
Китай відреагував на затримання своїх громадян у Києві за підозрою в шпигунстві
Останні новини
04:50
Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю: домовилися разом реагувати на виклики мінливого світу
04:38
Трамп заявив, що надасть Україні Patriot
03:23
Reuters: в ЄС погодились знизити граничну ціну на російську нафту на 15%
02:59
Росіяни атакували "Шахедами" Чугуїв: пошкоджено промислове підприємство
02:32
"У нас їх залишилося всього 6": Пісторіус пояснив, чому Німеччина не дасть Україні Patriot
01:35
Біткоїн сягнув нового історичного максимуму: понад 119 тисяч доларів
01:27
Телескоп Джеймса Вебба показав, як формуються зірки в туманності за 4000 світлових років від Землі
00:34
Фізична активність – еліксир молодості: вона може знизити ризик передчасної смерті на 40%
00:26
"Челсі" здобув розгромну перемогу над "ПСЖ" у фіналі клубного ЧС-2025 з футболу
23:50
На Алясці гуркотить вулкан, який неактивний уже понад сто років: як це можливо
Усі новини...
Реклама:
Реклама: