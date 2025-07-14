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Лавров встретился с главой МИД Китая: договорились вместе реагировать на вызовы меняющегося мира

Алена МазуренкоПонедельник, 14 июля 2025, 04:50
Лавров встретился с главой МИД Китая: договорились вместе реагировать на вызовы меняющегося мира
фото: РИА Новости

Министры иностранных дел России и Китая обсудили свои отношения с США и перспективы прекращения войны в Украине, стороны договорились "совместно реагировать на вызовы, вызванные турбулентным и меняющимся миром".

Источник: Reuters

Детали: Министр иностранных дел России Сергей Лавров в воскресенье встретился в Пекине с министром иностранных дел Китая Ван И.

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В РФ заявили, что "стороны также обсудили отношения с Соединенными Штатами и перспективы урегулирования украинского кризиса (войны РФ против Украины – ред.)".

"Была подчеркнута важность укрепления тесной координации между двумя странами на международной арене, в частности, в Организации Объединенных Наций и ее Совете Безопасности, ШОС, БРИКС, G20 и АТЭС", – говорится в сообщении РФ.

МИД Китая сообщил, что тесный контакт между двумя странами имел целью "способствовать развитию и возрождению друг друга, а также совместно реагировать на вызовы, вызванные турбулентным и меняющимся миром".

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Также сообщается, что обе стороны "обменялись мнениями по Корейскому полуострову и иранской ядерной проблеме".

Лавров должен поучаствовать во встрече министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае.

КитайРосcияСШАроссийско-украинская война
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