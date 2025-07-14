Окупанти вдарили по Златополю на Харківщині: 1 загибла, 7 поранених
Понеділок, 14 липня 2025, 13:21
Одна людина загинула та ще 7, серед яких дитина, дістали поранення внаслідок російського удару по місту Златопіль на Харківщині вдень 14 липня.
Джерело: голова ОВА Олег Синєгубов в Telegram
Пряма мова Синєгубова: "Ворог атакував безпілотниками місто Златопіль. На цей час відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них – 13-річна дитина".
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Деталі: Голова ОВА додав, що, за попередніми даними, окупанти вдарили БпЛА типу "Герань-2".
На місці працюють відповідні служби, медики надають допомогу постраждалим.
Передісторія:
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