Оккупанты ударили по Златополю на Харьковщине: 1 погибшая, 7 раненых
Понедельник, 14 июля 2025, 13:21
Один человек погиб и еще 7, среди которых ребенок, получили ранения в результате российского удара по городу Златополь на Харьковщине днем 14 июля.
Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram
Прямая речь Синегубова: "Враг атаковал беспилотниками город Златополь. В настоящее время известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них – 13-летний ребенок".
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Детали: Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили БпЛА типа "Герань-2".
На месте работают соответствующие службы, медики оказывают помощь пострадавшим.
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