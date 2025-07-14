Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты ударили по Златополю на Харьковщине: 1 погибшая, 7 раненых

Ирина БалачукПонедельник, 14 июля 2025, 13:21
Оккупанты ударили по Златополю на Харьковщине: 1 погибшая, 7 раненых
Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

Один человек погиб и еще 7, среди которых ребенок, получили ранения в результате российского удара по городу Златополь на Харьковщине днем 14 июля.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Враг атаковал беспилотниками город Златополь. В настоящее время известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них – 13-летний ребенок".

Реклама:

Детали: Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили БпЛА типа "Герань-2".

На месте работают соответствующие службы, медики оказывают помощь пострадавшим.

Предыстория:

РЕКЛАМА:

Харьковская областьбеспилотникижертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Правительство поддержало увеличение выплат при рождении ребенка: помощь составит 50 тыс грн
Мерц заявил об ужесточении условий выплаты соцпомощи, которую получают и беженцы из Украины
фото7 корпус ДШВ возглавил Герой Украины
Комиссия БЭБ отказалась менять победителя конкурса: вернет правительству письмо
На ЗАЭС была стрельба, возле реакторных блоков нашли гильзы – МАГАТЭ
фото, видеоСпецпосланник Трампа прибыл в Киев
Все новости...
Харьковская область
Россияне сбросили КАБ на Боровское, погиб человек, еще 4 пострадали – Харьковская ОВА
Россияне атаковали "Шахедами" Чугуев: повреждено промышленное предприятие
Российский дрон атаковал авто полиции на Харьковщине: ранены 4 правоохранителя
Последние новости
14:08
18-й пакет санкций против России сейчас блокируют Словакия и Мальта – источники
13:56
футболЗвезд "Лиона" и "Милана" переманили – теперь нужно многих выгнать. Как проводит лето "Манчестер Сити"
13:54
Ищут 800 тел младенцев: в Ирландии начались раскопки на месте печально известного католического приюта
13:52
В Испании задержали сына вице-президента госкорпорации РФ за отмывание денег
13:51
АОЗ уже законтрактовала десятки тысяч перехватчиков "Шахедов" – Жумадилов
13:50
В Германии говорят, что Европа может профинансировать больше трех Patriot для Украины
13:41
Правительство поддержало увеличение выплат при рождении ребенка: помощь составит 50 тыс грн
13:40
Во время атаки на Львов враг уничтожил производства брендов одежды Uneed и Maiklen
13:40
обновлено, фото"Шахеды" атаковали Сумы, есть попадания в учебное и медзаведение и раненые
13:25
Мерц заявил об ужесточении условий выплаты соцпомощи, которую получают и беженцы из Украины
Все новости...
Реклама:
Реклама: