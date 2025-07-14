Оккупанты ударили по Златополю на Харьковщине: 1 погибшая, 7 раненых

Один человек погиб и еще 7, среди которых ребенок, получили ранения в результате российского удара по городу Златополь на Харьковщине днем 14 июля.

Источник: глава ОВА Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Синегубова: "Враг атаковал беспилотниками город Златополь. В настоящее время известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них – 13-летний ребенок".

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Детали: Глава ОВА добавил, что, по предварительным данным, оккупанты ударили БпЛА типа "Герань-2".

На месте работают соответствующие службы, медики оказывают помощь пострадавшим.

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