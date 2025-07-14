Зеленський запропонував Свириденко очолити Кабмін

Президент Володимир Зеленський запропонував першій віцепремʼєрці Юлії Свириденко очолити уряд України.

Джерело: глава держави в соцмережах

Деталі: Президент повідомив, що провів зустріч із першою віцепремʼєр-міністеркою Юлією Свириденко. Була доповідь про виконання домовленостей із європейськими та американськими партнерами щодо підтримки України, які були досягнуті в межах конференції з відновлення України, що відбулася нещодавно.

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Пряма мова Зеленського: "Обговорили й конкретні заходи, які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї. З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні. Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом".

Що передувало: Як писала "Українська правда", у липні в Україні плануються перестановки в Кабміні. Так, новим прем'єром планують призначити віцепрем'єрку Юлію Свириденко, яка, за даними УП, приведе з собою в уряд трьох близьких до себе посадовців.

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