Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин

Президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Президент сообщил, что провел встречу с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоялась недавно.

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Прямая речь Зеленского: "Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время".

Что предшествовало: Как писала "Украинская правда", в июле в Украине планируются перестановки в Кабмине. Так, новым премьером планируют назначить вице-премьера Юлию Свириденко, которая, по данным УП, приведет с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

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