Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин

Валентина РоманенкоПонедельник, 14 июля 2025, 14:55
Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин
Зеленский и Свириденко. фото ОП

Президент Владимир Зеленский предложил первому вице-премьеру Юлии Свириденко возглавить правительство Украины.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Президент сообщил, что провел встречу с первым вице-премьер-министром Юлией Свириденко. Был доклад о выполнении договоренностей с европейскими и американскими партнерами по поддержке Украины, которые были достигнуты в рамках конференции по восстановлению Украины, которая состоялась недавно.

Реклама:

Прямая речь Зеленского: "Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти в Украине. Я предложил Юлии Свириденко возглавить правительство Украины и существенно обновить его работу. Ожидаю представления программы действий нового правительства в ближайшее время".

Что предшествовало: Как писала "Украинская правда", в июле в Украине планируются перестановки в Кабмине. Так, новым премьером планируют назначить вице-премьера Юлию Свириденко, которая, по данным УП, приведет с собой в правительство трех близких к себе чиновников.

Знать больше: Премьер в правительственном "Квартале". Сможет ли Свириденко заменить Шмыгаля

ЗеленскийКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля – источники
Зеленский предложил Свириденко возглавить Кабмин
18-й пакет санкций против России сейчас блокируют Словакия и Мальта – источники
Правительство поддержало увеличение выплат при рождении ребенка: помощь составит 50 тыс грн
Мерц заявил об ужесточении условий выплаты соцпомощи, которую получают и беженцы из Украины
фото7 корпус ДШВ возглавил Герой Украины
Все новости...
Зеленский
Зеленский заявил о "продуктивном разговоре" с Келлогом
Зеленский обещает Келлогу "полную информацию" и ожидает понимания насчет принуждения РФ к миру
Зеленский о Путине: Он не человек в смысле человечности, для него война – это и есть жизнь
Последние новости
16:00
Правоохранители разоблачили схему хищения в Минздраве: продолжаются обыски – источник
15:58
Результаты конференции в Риме: Украина заключила 200 соглашений на 13 миллиардов евро
15:56
Армия РФ атаковала дронами Херсон: четверо раненых
15:52
киберспортСборная Украины проиграла Литве в финале чемпионата Европы
15:43
Последствия глобального потепления: старейшую библиотеку Венгрии атаковали жуки
15:40
По украинскому морскому коридору перевезли 130 миллионов тонн грузов
15:27
Минобороны кодифицировало боевой модуль "Хижак", который может вести огонь в движении
15:26
Чиновница "наварила" семь миллионов гривен на ремонтах школьных укрытий
15:25
Верховная Рада планирует уволить правительство 16 июля – источники
15:20
США изменили прогнозы производства зерновых для Украины: есть сюрприз
Все новости...
Реклама:
Реклама: